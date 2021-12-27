اجتماع أردني فلسطيني مصري الاثنين ...

دوت الخليج :- يشارك نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم غد الاثنين، في أعمال الاجتماع الوزاري لدول الأردن ومصر وفلسطين، لبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

ويأتي الاجتماع لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في الثاني من أيلول 2021.