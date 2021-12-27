لافروف: زيلينسكي غالبا ما يرتكب أفعالا جنونية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، غالبا ما يرتكب أعمالا متهورة، وبدأ الغرب يدرك مدى خطورة ذلك.
وأضاف لافروف في تصريحات صحفية: "يرتكب زيلينسكي أفعالا مجنونة في كثير من الأحيان، فهم (في الغرب) يخشون التهور، ويخشون نوعا من الغباء الذي باتوا يكتبون عنه بشكل متزايد الآن.. سيشعل (زيلينسكي) صراعا لا يحتاجه أحد إلى حد كبير".
في الآونة الأخيرة، كان الغرب يدعي بشكل متزايد أن روسيا تستعد لعمل عسكري ضد أوكرانيا. وتنفي موسكو ذلك، مؤكدة أنه لا يوجد أحد مهدد، ولا ينبغي أن يزعج أحدا تحرك القوات الروسية في الأراضي السيادية لروسيا، وكما أشار الكرملين مرارا وتكرارا في تصريحاته، تُستخدم مثل هذه الادعاءات كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية وقوات الناتو على الحدود الروسية.
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