ألمانيا ترحب بمبادرة عقد مفاوضات بين الناتو وروسيا

رحبت برلين بمبادرة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بشأن إجراء مفاوضات بين الحلف وروسيا في 12 يناير، معربة عن أملها بأن تقبل موسكو الدعوة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، أندريا ساسي، اليوم الاثنين: "نرحب بدعوة الأمين العام (للاجتماع) 12 يناير. نرحب بهذه المبادرة ونأمل بأن تقبل روسيا هذا العرض".

من جانبه، أضاف وولفغانغ بوشنر، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن خبر المفاوضات المقبلة "مشجع"، لأن برلين ترى في هذا "مسارا للأحداث كان المستشار يتطلع إليه، وهو أن نمضي قدما قدر الإمكان في إطار المبادرات الدبلوماسية".

في وقت سابق، قال ستولتنبرغ إنه يعتزم عقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير. وصرح ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن الاجتماع سيركز على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، بما في ذلك عدم توسع الحلف شرقا.