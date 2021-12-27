جدة - نرمين السيد - وذكر إعلام القضاء - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب، وعقدت المحكمة الاتحادية فى هذه الأثناء جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة. وفى وقت سابق اليوم، ردت المحكمة العليا فى العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قررت فى 13 ديسمبر الحالى تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحكمة الاتحادية بالعراق تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.