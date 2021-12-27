أخبار اليمن : 123 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

123 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةارتكبت قوى العدوان 123 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 7 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 3 طائرات حربية و29 طائرات تجسسية في اجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً محاولة تسلل في حيس، و9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 86 قذيفة و71 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.