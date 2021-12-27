دوت الخليج -

غارات هستيرية لطيران العدوان على 4 محافظات

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته الهستيرية على محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء، مستهدفاً منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم. غارات هستيرية لطيران العدوان على 4 محافظاتجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته الهستيرية على محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء، مستهدفاً منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ16 غارة منطقة البلق في مديرية الوادي و4 غارات مديرية صرواح بمأرب، و5 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في تعز، وغارتين على مديرية السوادية بالبيضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات هستيرية لطيران العدوان على 4 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.