قاسم الأعرجي: العراق حريص على عمقه العربي واستقرار المنطقة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الاثنين، أن العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، والوفد المرافق له، بحضور السفير اللبناني في بغداد".
ولفت إلى أن "الأعرجي بحث مع وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد وبيروت، وسبل الارتقاء بها، كما تناول اللقاء بحث تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية في المجال العسكري".
وأكد الأعرجي لوزير الدفاع اللبناني، بحسب البيان، أن "العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة"، مبرزا أن "التفكك والتناحر والنزاعات لا تصب في مصلحة العرب".
وبيّن أن "مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار بمواجهة الأزمات في المنطقة".
من جانبه، شدد وزير الدفاع اللبناني على "أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي لتعزيزها، بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية".
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