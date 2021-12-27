الفلبين تسجل 19 إصابة ناتجة عن الألعاب النارية قبل حلول 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت الناطقة باسم الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير - وفقًا لقناة (إيه بى إس - سى بى إن) اليوم الاثنين - "إن عدد الإصابات التى تم تسجيلها مرتفعة مقارنة بالعدد الذى تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والذى بلغ 12 إصابة".
وبدأت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل الإصابات الناجمة عن استخدام الألعاب النارية منذ 21 ديسمبر الجارى، وستواصل عملية التسجيل حتى 6 يناير المقبل، داعية المواطنين إلى تجنب استخدام الألعاب النارية والمفرقعات للاحتفال بالعام الجديد تجنبا لوقوع مثل تلك الحوادث.
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