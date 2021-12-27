تدرس اليونان فرض مزيد من القيود فى مواجهة سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أنه من المتوقع أن توصى لجنة الخبراء اليونانية التى تقدم المشورة للحكومة، عقب اجتماعها اليوم الاثنين، بفرض إجراءات إضافية لاحتواء انتشار سلالة أوميكرون.
وتشمل الخيارات التى تدرسها اللجنة إعادة العمل عن بعد إلى 50٪ فى القطاعين العام والخاص وأوقات الإغلاق المبكرة لأماكن تقديم الطعام والترفيه (فى الساعة 11 مساء أو منتصف الليل)، وحظر الموسيقى فى المطاعم والحانات وتقييد عدد المتفرجين فى المباريات الرياضية أو حظرها نهائيا.
وفى الأسبوع الماضى، ألغت الحكومة اليونانية الفعاليات فى الهواء الطلق وفرضت ارتداء الكمامات فى كل من المناطق المفتوحة والمغلقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تدرس فرض مزيد من القيود فى مواجهة سلالة ”أوميكرون” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.