الهند تجمد حسابات جمعية خيرية تابعة للأم تيريزا بعد توتر في عيد...

قالت الزعيمة السياسية لولاية البنغال الغربية بالهند إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جمدت حسابات جمعية خيرية تابعة للأم تيريزا بعد احتجاجات مطلع الأسبوع.

وعطلت جماعات هندوسية متشددة قداس عيد الميلاد في أجزاء من الهند قبيل انتخابات محلية مقررة في الأشهر القليلة المقبلة.

واتهمت جماعات هندوسية متطرفة تابعة لحزب ناريندرا مودي، مرارا جمعية البعثات التبشيرية الخيرية بـ"قيادة برامج لتحويل الهندوس عن دينهم بدعوى الأعمال الخيرية عن طريق إعطاء أموال وإتاحة تعليم مجاني وتوفير مأوى لفقراء هندوس".

وكتبت ماماتا بانيرجي، حاكمة الولاية على "تويتر": "يصدمني سماع أن الوزارة الاتحادية جمدت جميع الحسابات المصرفية للبعثات التبشيرية الخيرية التابعة للأم تيريزا في الهند".

وأضافت بانيرجي وهي زعيمة معارضة مناهضة لحكومة مودي: "هناك 22 ألف مريض وموظف تركوا دون غذاء أو دواء، رغم سيادة القانون يجب عدم المساومة على الجهود الإنسانية".

وأسست الأم تيريزا، وهي راهبة من الروم الكاثوليك حائزة على جائزة نوبل للسلام وتوفيت في 1997، جمعية البعثات التبشيرية الخيرية عام 1950.

وتضم الجمعية ومقرها ولاية البنغال الغربية الواقعة في شرق الهند أكثر من ثلاثة آلاف راهبة على مستوى العالم يدرن مطابخ جماعية للفقراء ومدارس ومستوطنات لمرضى الجزام ودور رعاية للأطفال المشردين.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الجمعية للتعليق، وقالت وزارة الداخلية الاتحادية إن الحكومة ستصدر بيانا فور استكمال تحقيق أولي.