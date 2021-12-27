إشكال بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا .. بالفيديو

دوت الخليج :- قال مصدر في لبنان مساء يوم الأربعاء إن إشكالا وقع بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا.
وأفاد بأن دورية تابعة لقوات اليونيفيل تعرضت للتكسير من قبل بعض شبان بلدة شقرا جنوب لبنان بعد قيام عناصر من القوات الدولية بتصوير مواقع داخل البلدة وفق رواية الأهالي.
وصرح بأن الجيش اللبناني تدخل لإخراج دورية اليونيفيل من البلدة.
المصدر: RT
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