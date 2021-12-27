مقتل إرهابيين اثنين فى مواجهات مع مكافحة الإرهاب بديالى فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن قوات جهاز مُكافحة الإرهاب خلال تقدمهم للتفتيش فى سلسلة جبال حمرين، اشتبكوا مع عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى، وتمكنوا من قتل إرهابيين اثنين، كما عثروا على وكر للإرهابيين بداخله اثنان من المختطفين أحدهم مقتول والآخر مصاب"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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