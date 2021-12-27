في ليلة رأس السنة.. الجمهور يترقب عودة "هاري بوتر"

حالة من الترقب يعيشها جمهور السينما العالمية، قبل عرض الحلقة الخاصة التي تجمع أبطال سلسلة الأفلام الشهيرة "هاري بوتر"، في ليلة رأس السنة، بمناسبة مرور 20 عاما على عرض أول أفلام السلسلة وهو "هاري بوتر وحجر الفيلسوف".

وأعلنت "إتش بي أو ماكس" عن الخبر السعيد لعشاق سلسلة السحر الأشهر، تكرارًا للحلقة الناجحة "لم الشمل" التي أنتجتها نفس الشركة في مايو الماضي، وظهر خلالها أبطال مسلسل "الأصدقاء" الشهير، لحكي ذكرياتهم مع أحد أشهر الأعمال الدرامية على الإطلاق.

وتداول عشاق سلسلة السحر الأشهر هاشتاغ "العودة إلى هوغوورتس" (اسم الحلقة المنتظرة) بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لدى "هاري بوتر" كثير من المعجبين من أجيال عدة، الذين ينتظرون الاجتماع الأول لفريق العمل "هاري بوتر"، بعد أن كانوا مجرد صبية يحاولون استخدام مهاراتهم في محاربة "سيد الظلام" و"عالم الأشرار"، وقد باتوا الآن نجومًا كبارًا.

سلسلة أفلام هاري بوتر هي سلسلة أفلام فانتازية، مقتبسة عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للروائية الإنجليزية "ج. ك. رولينغ"، ومكونة من سبعة أجزاء، وأنتجت من قبل "وارنر برذرز".

بدأت السلسلة في 2001 وانتهت في 2011 مع خروج آخر كتاب الذي اقتبس في فيلمين. والشخصيات الرئيسة في السلسلة هي هاري بوتر ورون ويزلي وهيرميون غرينجر، ويمثل أدوارهم تباعًا دانيال رادكليف وروبرت غرينت وإيما واتسون.

ويعد "هاري بوتر" عملًا إنجليزيا خالصا، وذلك بناء على رغبة "رولينغ"، التي طلبت أن يتم الاحتفاظ بهويته كسلسلة أفلام بريطانية. وحققت السلسلة السينمائية أكثر من سبعة مليارات دولار أميركي.

وسيظهر في حلقة "العودة إلى هوغوورتس" عدد كبير من نجوم سلسلة هاري بوتر مثل: دانيال رادكليف، وروبرت جرينت، وإيما واتسون، وهيلينا بونهام كارتر، وروبي كولتران، ورالف فينيس، وغاري أولدمان، وإيميلدا ستونتون، وتوم فيلتون، وجيمس فيلبس، وأوليفر فيلبس، ومارك ويليامز، وبوني رايت، وألفريد إينوك، وماثيو لويس، وإيفانا لينش، وكريس كولومبوس، وذلك وفقًا لبيان "إتش بي أو ماكس" عن الحلقة المرتقبة.

من جانبها، أعربت إيما واتسون، عبر صفحتها الرسمية، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الحلقة، قائلة: "كان هاري بوتر، بيتي وعائلتي وعالمي، وهيرميون لا تزال شخصيتي الخيالية المفضلة في كل الأوقات".