المجتمع الدولى يدعو قادة الصومال إلى وضع مصالح البلاد فى مقدمة أولوياتها

جدة - نرمين السيد - دعا المجتمع الدولى الذى يتابع عن كثب الوضع الحالى والتطورات السياسية بالصومال، قادة الصومال إلى وضع مصالح البلاد فى مقدمة أولوياتها، ونزع فتيل التوترات السياسية، والامتناع عن الاستفزازات أو استخدام القوة التى من شأنها تقويض السلام والاستقرار.





جاء ذلك فى بيان اليوم الأثنين صدر بشكل مشترك عن كل من بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم)، ودول بلجيكا، كندا، مصر، إثيوبيا، الاتحاد الأوروبى (EU)، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (IGAD)، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كينيا، هولندا، النرويج، السودان، السويد، أوغندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وأعرب المجتمع الدولى - خلال البيان - عن قلقهم المتزايد بشأن الخلافات فى العملية السياسية والتأخير فى العملية الانتخابية فى الصومال، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أنه من الضرورى تنفيذ اتفاقى 17 سبتمبر 2020 و 27 مايو 2021، اللذين يشكلان أساس الانتخابات، فى أقرب وقت ممكن.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لعقد المؤتمر الاستشارى الوطنى فى أقرب وقت ممكن، إلى جانب المشاورات الأخرى بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، للإسراع بالعملية الانتخابية وتعزيزها، ولاختتام الانتخابات بسرعة وبشكل موثوق، مع كسب ثقة الشعب الصومالى.