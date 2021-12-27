وزير الصحة البريطانى: لا مزيد من القيود على كورونا قبل 2022

جدة - نرمين السيد - وحث وزير الصحة -حسبما أفادت صحيفة "إيفيننج ستاندارد"، اليوم الاثنين- البريطانيين على "توخى الحذر" أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة وإجراء اختبارات للتدقيق قبل حضور أى مناسبة، موضحة أن جاويد لم يستبعد فرض مزيد من الإجراءات فى يناير المقبل وسط الانتشار السريع لمتغير "أوميكرون".
وقال جاويد إن الأمر متروك لكل دولة فى المملكة المتحدة "إنجلترا - ويلز - أسكتلندا - أيرلندا الشمالية" لتقرير قيودها الخاصة على الرغم من اتباع الدول الثلاث الأخرى نهجا مختلفا.
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