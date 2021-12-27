الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا بالقدس ويشرد 16 شخصًا

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن طواقم من بلدية الاحتلال -برفقة الشرطة والجرافات- اقتحمت بلدة العيسوية، وحاصرت مبنى سكنيا يعود لأحد المقدسيين، وشرعت بهدمه، بحجة عدم الترخيص.
وأوضح مالك المنزل ياسين حسن مصطفى أن بنايته تتكون من ثلاثة طوابق، يقطن فيها 16 فردًا.
واندلعت مواجهات فى بلدة العيسوية، خلال عملية هدم المنزل، دون الإبلاغ عن إصابات.
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