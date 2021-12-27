الصحة الإيطالية: لقاحات كورونا أنقذت أرواح الآلاف ولابد من المضي قدما في...

شدد وزير الصحة في الحكومة الإيطالية، روبرتو سبيرانتسا، على أهمية المضي قدما في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا خاصة بعد ظهور المتحور "أوميكرون".

وكتب الوزير في منشور على "فيسبوك": "بدأت حملة التطعيم الوطنية في 27 ديسمبر قبل عام، في غضون اثني عشر شهرا، وبفضل قوة نظامنا الصحي والالتزام غير المسبوق للنساء والرجال في نظام الرعاية الصحية، قمنا بحقن أكثر من 108 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس سارس-كوف-2".

وأضاف: "كما يتضح من بيانات علمائنا، أنقذت اللقاحات أرواح الآلاف من الناس وسمحت لبلدنا بإعادة الأنشطة، يجب أن نواصل السير على هذا الطريق".