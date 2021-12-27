الاردن تخفض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

دوت الخليج - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، تخفيض سعر فحص PCR الخاص بفيروس كورونا في المطارات والمنافذ والمعابر الحدودية. وقال مستو : إنه تم تخفيض الفحص من 28 ديناراً إلى 20 ديناراً، مؤكدا أن القرار دخل حيز التنفيذ ، وفق هلا اخبار .

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