تسجيل 31 وفاة و2024 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 31 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و2024 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1054892 إصابة وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الاثنين.

وارتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 12518 وفاة بحسب الموجز.

وأجري 35619 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.68%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13372534 فحصا.