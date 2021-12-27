سويسرا تعلن استعدادها لاستضافة قمة روسيا - الناتو الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فالنتين كليفاز، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لاستضافة قمة روسيا - الناتو، المقرر عقدها فى 12 يناير المقبل.





وقال كليفاز، فى تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "سويسرا مستعدة لتقديم مساعيها الحميدة إذا كانت مفيدة ومطلوبة، وهذا يشمل أيضا دور سويسرا كبلد مضيف، أو المساعدة فى تنظيم المؤتمرات والاجتماعات". وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، إلى أنه "بسبب السرية، لا تعلق وزارة الخارجية على أحداث أو طلبات محددة" من قِبل الأطراف. وفى وقت سابق، قرر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، بصفته رئيس مجلس الناتو - روسيا، عقد اجتماع للمجلس فى 12 من يناير 2022.

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