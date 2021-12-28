لقاء بالأهالي وقرارٌ عاجل.. تفاصيل جولة السيسي في قرية نوبية

تجول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنحو ثلاث ساعات، يوم الاثنين، في قرية "غرب سهيل" بمحافظة أسوان، من أجل متابعة أعمال التطوير في المنطقة، قبل أن يُصدر عددا من القرارات وسط ردود فعل واسعة من أهالي النوبة.

وتقع "غرب سهيل"، في ناحية الغرب من نهر النيل بأسوان، وقد شُيدت منذ 100 عام تزامنا مع بناء الخزان القديم بالمحافظة، وتمتاز بألوانها المبهجة التي تجذب السياح إليها، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ويقول عاطف دهب، أحد الذين استقبلوا الرئيس السيسي فى مرسى المراكب بالقرية، في حديثه مع موقع "دوت الخليج"، "خرجت القرية بأكملها لمقابلة الرئيس، تواجدت مع مجموعة من الشباب لتقديم التحية المناسبة لضيفنا الكريم، وشعرنا بسعادته فور وصوله إلى المنطقة".

ويضيف دهب لموقع "دوت الخليج"، "حرص الرئيس على السؤال عن أحوالنا والاطمئنان على أوضاع القرية وبعث رسائل إيجابية إلى الجميع، دلف إلى المحلات المختلفة للتعرف على المنتجات اليدوية التي ينسجها الأهالي بأيديهم، واشترى العديد من الهدايا التذكارية".

ويتابع دهب لموقع "دوت الخليج"، "كانت الشوارع مزدحمة بالرجال والنساء والأطفال، فضلا عن عدد من السياح الألمان والإسبان، توقف كثيرا بناء على طلبهم للحصول على صور برفقته، كما وجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتلبية مقترحات الأهالي".

عناية بالمنطقة

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أجرى جولة في قرية "غرب سهيل" قبل أسبوعين على هامش مشاركته في منتدى السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا المنعقد في أسوان، وأشار حينها إلى اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة الدعم والمساندة لتلك المنطقة السياحية الساحرة، وفقا لبيان رسمي صادر عن الحكومة المصرية.

وعقب جولته السريعة في شوارع غرب سهيل، ذهب الرئيس المصري إلى أحد الفنادق المطلة على النيل ليلتقي عددا من كبار وشباب القرية، كما يؤكد عبد الحكيم عبده، المسؤول عن الفندق، حيث دارت الأحاديث حول احتياجات الأهالي والمشروعات القومية التي جرت مؤخرا في المنطقة.

مشاريع وتعهدات

ويسترسل عبده لموقع "دوت الخليج"، "بقي الرئيس معنا لنحو ساعة، اتسمت جلسته بالتواضع واستماعه بعناية لكلمات أبناء غرب سهيل، تحدثنا عن حاجتنا إلى منظومة للصرف الصحي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، فأكد لنا تنفيذ كافة الطلبات في القريب العاجل".

ويتابع الرجل الثلاثيني لموقع "دوت الخليج"، "أشار الرئيس إلى مشروع توشكى الخير الذي تم افتتاحه منذ أيام ويوفر فرص عمل كبيرة، داعيا الشباب إلى الانضمام للتجربة الكبيرة التي تُقدر تكلفتها بـ 6.4 مليار جنيه كما وعد بزيارة سنوية إلى النوبة للاطمئنان على أحوال الأهالي".

ويردف عبده لموقع "دوت الخليج"، "خلال اللقاء قمنا بتقديم وجبة نوبية خفيفة إلى الرئيس تتكون من العسل والطحينة والجبنة القديمة والفطير، وتمسك بجلوس الأطفال قريبا منه ليتعرف منهم على طبيعة الأغنية التي قاموا بترديدها أمامه وكان تعني الترحيب بتواجده في قريتنا".

وأثناء زيارة الرئيس المصري لقرية "غرب سهيل" حرص على تقبيل رأس السيدة الستينية، كوثر مدثر، عقب توجيه رسالة إليه، وتقول عن ذلك لموقع "دوت الخليج": "عندما جاء دوري في الكلام، لم أطلب شيء لنفسي أو لقريتي، رغبت فقط في التعبير عن مشاعري تجاه زيارته إلينا، دعوت له من قلبي فطلب مني المكوث بجواره وقام بتقبيل رأسي".

وتذكر مدثر لموقع "دوت الخليج"، "أبلغنا بأنه يحمل في قلبه محبة خاصة للنوبة، لأنه قضى جزء من خدمته في الجيش المصري بأسوان، وأنه منذ تلك الفترة يعشق المكان، وأكد أن القرية ستنضم إلى مبادرة حياة كريمة لتطويرها وتقديم الكثير من الخدمات خلال الفترة المقبلة".