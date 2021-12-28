فرنسا: لن نفرض حظر تجول ليلة رأس السنة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار كاستكس -فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- إلى أنه اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، سيتمكن الفرنسيون من تلقى جرعة كورونا التعزيزية، بعد ثلاثة أشهر من التطعيم الكامل.
وقال رئيس الوزراء الفرنسى: "نحظر الحفلات الموسيقية الدائمة، وسيُحظر استهلاك الأطعمة والمشروبات فى جميع دور السينما والمسارح والمنشآت الرياضية ووسائل النقل العام بما يشمل الرحلات الطويلة".
وأضاف "كاستكس"، أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً إعادة العمل عن بُعد "كلما أمكن ذلك" بحد أدنى 3 أيام فى الأسبوع.
وأشار إلى أنه سيجرى إدخال قواعد جديدة للعزل الذاتى للمرضى ومخالطيهم "بحلول نهاية الأسبوع".
وتابع كاستكس أن التجمعات تقتصر أيضاً على 2000 شخص فى الداخل و5000 فى الهواء الخارج.
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