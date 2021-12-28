التشيك تخفض سن تلقى الجرعات التنشيطية إلى 30 عامًا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" أنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور خمسة أشهر من الحصول على جرعات اللقاح الأساسية كاملة، مضيفًا أن الحكومة تحاول إتاحة الجرعات التنشيطية لجميع الفئات فى أسرع وقت لمجابهة تفشى متحور "أوميكرون".

ووفق علماء الوبائيات، فإن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار دون إمكانية كبيرة لتعقبه ما يرشحه ليكون المتحور الأكثر انتشارًا من فيروس "كورونا" فى التشيك بحلول منتصف يناير المقبل.