الرئيس الموريتانى يتوجه إلى الجزائر فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الموريتانية - فى بيان اليوم الاثنين - أن الرئيس الغزوانى يرافقه، خلال الزيارة، وزراء الخارجية والتعليم العالى والتجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهنى، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال الموريتانيين، مشيرة إلى أنه سيتم بحث تشييد طريق برى معبد يربط البلدين.

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