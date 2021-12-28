الكويت تضيف حالة الحجر المنزلى إلى بيانات التطعيم فى تطبيق «هويتى» للوافدين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، اليوم الاثنين، إضافة حالة الحجر المنزلى إلى بيانات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المتوفرة عبر تطبيق هويتى.





وقالت (المعلومات المدنية) بدولة الكويت - فى بيان صحفى - إن هذه الحالة سيتم التعبير عنها بـ"اللون البنفسجى" فى خانة التطعيم بتطبيق (هويتى) وذلك بالتنسيق مع وزراة الصحة وتفعيلا لقرارات مجلس الوزراء الكويتى فى شأن فرض الحجر المنزلى على المحصنين ضد الفيروس المستجد القادمين إلى دولة الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قرر فى اجتماع استثنائى تحديد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد تتمثل فى إجراء فحص "بى.سى.آر" قبل الوصول ب48 ساعة يفيد بخلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإجراءات يخضع الشخص القادم إلى البلاد لحجر منزلى لمدة 10 أيام مع إمكانية إلغاء الحجر قبل ذلك حال إجراء فحص (بى.سى.آر) بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.

جدير بالذكر أن تطبيق "هويتى" يمكن المواطنين والمقيمين من إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد فى كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية.