كورونا فى عمان.. قرارات عاجلة جديدة لـ مواجهة الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه لن يسمح للموظفين فى القطاعين العام والخاص أو العاملين بـ السلطنة بدخول مقار عملهم، بدون إظهارهم شهادة تفيد بتلقيهم جرعتين من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا، أو تقرير طبى يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقيه أحد اللقاحات المضادة لـ كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن وزارة الصحة أكدت على أنه يجب على كل موظف أو عامل بالسلطنة موافاة جهة عمله بشهادة تطعيم لقاح كورونا، والتى تثبت الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة فى سلطنة عُمان، أو موافاتها بتقرير طبى من المؤسسة الصحية يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقى اللقاحات.

قرارات سلطنة عمان بشأن دخول البلاد

اشترطت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار كورونا، تلقى جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم فى عمر 18 عامًا فأعلى - لغير العمانيين - لدخول السلطنة من جميع المنافذ، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 31 يناير المقبل.



وقررت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، لمتابعة تطورات جائحة كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - إلغاء العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التى تم الإعلان عنها مسبقًا التى انتشر فيها متحور "أوميكرون"، وهى: "جنوب إفريقيا - ناميبيا - بوتسوانا - زيمبابوى - ليسوتو - إيسواتينى – موزمبيق".

وقررت عدم السماح بالدخول لـ سلطنة عُمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص "PCR"، على أن يكون الفحص قد أُجرى خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول، مؤكدة أن تلقى اللقاح شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.