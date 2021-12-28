في "موقع الكارثة".. مؤسس فيسبوك يشتري مزيدا من العقارات

اشترى مؤسس فيسبوك، الملياردير مارك زوكربرغ، المزيد من العقارات في ولاية هاواي الأميركية، بما في ذلك معظم مساحة البحيرة التي أسفرت عن فيضان مميت قبل 15 عامًا.

وتشير سجلات العقارات إلى أن شركة "كالاوكو إل إل سي" المملوكة لزوكربرغ اشترت موقعًا على مساحة 110 فدان (44.5 هكتار) في هاواي، الشهر الماضي.

وتمت عملية الشراء مقابل 17 مليون دولار، من قبل شركة مملوكة لعائلة "فلويغر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هونولولو ستار أدفيتايزر" المحلية.

وتشمل الصفقة معظم البحيرة التي فاضت في عام 2006، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بعد انفجار قسم من السد بعد 40 يومًا من هطول الأمطار شبه المستمر، وجرى تحميل مسؤولية المأساة لجيمس فلويغر بسبب إدارته للسد.

و في عام 2014، حكم قاضٍ في الولاية على فلويغر بالسجن سبعة أشهر، وأفرج عنه في عام 2015، ثم توفي في عام 2017 عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال بن لابولت، المتحدث باسم الزوجين، إن زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشانغ ملتزمان بأداء دورهما في تلبية المتطلبات القانونية وتعزيز سلامة البحيرة.

وما تزال البحيرة الموجودة في أرخبيل هاواي الساحر غير مرممة كما أنها على قائمة السدود عالية الخطورة للدولة الأميركية.

وقال لابولت إن الزوجين يخططان لتوسيع أعمال الزراعة وتربية المواشي والمحافظة على الحياة البرية وحماية الحياة البرية على الأرض.