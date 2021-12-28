كورونا فى إيطاليا.. الإصابات تصل إلى رقم خطير

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت "الصحة الإيطالية"، فى التقرير اليومى لها حول الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا وصل إلى 5.68 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 136 الفًا و753 حالة منذ بدء الجائحة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل 24 ألفًا و883 إصابة فيما حصد الفيروس التاجى أرواح 81 شخصًا فى الحصيلة السابقة.

تطعيمات كورونا

وكانت قد أفادت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، يوم الجمعة الماضى، بأن الحكومة فرضت إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على العاملين في القطاع العام، فيما تفرض السلطات الإيطالية التطعيم على العاملين الصحيين وفي قطاع التعليم وإنفاذ القانون والقوات المسلحة.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى خلال مؤتمر الصحفي لنهاية العام أن إلزامية التطعيم هي إجراء يبقى دائمًا في الخلفية وأنه لم يتم استبعاده بالكامل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.