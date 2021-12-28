كورونا فى فرنسا.. إجراء جديد مرتقب لـ محاربة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستيكس، أن الحكومة قلصت المدة اللازمة لأخذ جرعة معززة ثالثة، من إلى 3 أشهر، نزولا من 4 أشهر، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار الاستجابة للانتشار السريع لمتغير "أوميكرون".

وأكد كاستيكس أيضا، أن جميع التجمعات العامة ستقتصر على 2000 شخص للمناسبات فى أماكن مغلقة، و5 آلاف شخص للفعاليات فى أماكن خارجية، اعتبارا من أمس الإثنين، وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

متحور أوميكرون فى فرنسا

وأضاف أنه سيتم حظر استهلاك المشروبات والأطعمة فى وسائل النقل لمسافات طويلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطبق إلزامية العمل فى المنزل لمدة 3 أيام على الأقل فى الأسبوع حيثما أمكن ذلك.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران، أنه من المتوقع تسجيل 250 ألف إصابة يوميا بـ فيروس كورونا مع بداية شهر يناير المقبل.

وسجلت فرنسا، الاثنين، أكثر من 100 ألف إصابة بـ فيروس كورونا، فى يوم واحد، لأول مرة منذ بداية الجائحة، فيما تضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر الماضى، حيث يعتقد أن متحور أوميكرون يعرقل جهود باريس لتجنب إغلاق جديد.