عاجل.. عدوان إسرائيلى على اللاذقية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت منذ أسبوع، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

وقالت، في بيان لها: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".

عدوان إسرائيلى على حمص

وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى، أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تصدت الدفاعات الجوية السورية لـ صواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الأجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية فى محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.

وقال المصدر لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم 24 نوفمبر الماضى، إن صواريخ الدفاع الجوى السورى تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها

ولفت المصدر إلى أن تلك الصواريخ تسببت فى استشهاد مدنيين وإصابة آخر فضلا عن 6 جنود، لافتا إلأى وقوع بعض الخسائر المادية.