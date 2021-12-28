الإرهاب فى أوغندا.. اعتقال 29 شخصا سعوا لـ الإطاحة بحكومة رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قالت الشرطة الأوغندية، إن الجماعة الإرهابية التى تحمل اسم "ائتلاف أوغندا من أجل التغيير"، نظمت معسكرات للتدريب فى وسط البلاد، وكانت وراء التخطيط لهجمات خلفت 4 قتلى على الأقل من أفراد الشرطة وسرقة أسلحتهم خلال الشهر الجارى.

الإرهاب فى أوغندا

وأضافت الشرطة فى بيان لها، أن المشتبه بهم تلقوا تدريبات على الأسلحة، وتدريبات عسكرية فى معسكرات متمردى ائتلاف أوغندا من أجل التغيير، مشيرة إلى أنهم التحقوا بصفوف هذه الجماعة المتمردة معتزمين الإطاحة بالحكومة.

وأوضحت أن هؤلاء المشتبه بهم قالوا، إنهم انضموا إلى الجماعة بسبب نتيجة الانتخابات، محذرة عدة سياسيين لم تذكر أسماءهم، مما سمَّته بخطط "لإحداث انهيار مجتمعى ومحاولات لإطلاق شرارة انتفاضة أو حرب أهلية".

وكان ضابطا شرطة فى أوغندا، قد لقيا مصرعهما فى كمين بمنطقة ميتيانا على بعد حوالى 70 كيلومترا غربى العاصمة كمبالا فى أوائل ديسمبر الجارى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى مونيتور".

وفى السياق ذاته، أفادت قناة "إن تى فى أوغندا" فى تقارير لها، بوقوع حادث آخر فى 17 ديسمبر قتل فيه شرطيان خلال هجوم على مركز للشرطة فى منطقة قريبة.