لحظة العدوان الإسرائيلى على اللاذقية واحتراق الحاويات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، منذ قليل، وقوع عدوان صاروخى على محيط مرفأ اللاذقية.

عدوان إسرائيل على مرفأ اللاذقية

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت منذ أسبوع، عن تصدى الدفاعات الجوية السورية لـ عدوان إسرائيلى على المنطقة الجنوبية.

وقالت، فى بيان لها: "نفذ العدو الإسرائيلى عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفا بعض النقاط فى المنطقة الجنوبية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوى لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد جندى ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إن الجولان السورى المحتل هو "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولى جزء لا يتجزأ من أراضى سوريا التى ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التى يكفلها القانون الدولى باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية".