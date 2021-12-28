الرئيس الموريتانى يصل الجزائر

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس الموريتانى، فى مطار هوارى بومدين الجزائرى الدولى، الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، حيث أجريت له مراسم الاستقبال، وكان فى استقباله رئيسا غرفتى البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش الجزائرى.



وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى نواكشوط، قد غادر أمس الإثنين، بلاده متوجها إلى الجزائر فى زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون.

وذكرت الرئاسة الموريتانية - فى بيان اليوم الاثنين - أن الرئيس الغزوانى يرافقه، خلال الزيارة، وزراء الخارجية والتعليم العالى والتجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهنى، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال الموريتانيين، مشيرة إلى أنه سيتم بحث تشييد طريق برى معبد يربط البلدين.