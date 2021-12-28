الرئيس البرازيلى: ابنتى لن تتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "سكاى نيوز عربية"، أعلن بولسونارو، رفضه التام لتطعيم ابنته التى تبلغ من العمر 11 سنة، بأى من اللقاحات المتاحة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبرر رئيس البرازيل للصحفى، تطعيم ابنته، فائلًا، إن الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة جراء كورونا بما لا يدع مجالا لضرورة تطعيمهم ضد الفيروس.

لقاحات كورونا فى البرازيل

وأضاف الرئيس البرازيلى أنه تحدثت مع وزير الصحة مارسيلو كيروجا، الذى بدوره سوف يعلن فى الخامس من يناير المقبل الطريقة التى تتبعها بلاده فى تطعيم الأطفال بين الخامسة و11 عاما ضد "كوفيد 19"، مشددًا على أن ابنته لن تتلقى اللقاح.

وتشهد البرازيل جدلًا كبيرًا بشأن تطعيم الأطفال ضد كورونا، حيث يعارضه بشدة أنصار بولسونارو، رغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

جدير بالذكر، أن البرازيل تأتى فى المركز الثانى على مستوى العالم من حيث تسجيل الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالث تسجيلًا للوفيات بعد أمريكا والهند.

وبذلك تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.