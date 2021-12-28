تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا هذا العام

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل أعلى نسبة مئوية هذا العام بالنسبة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 30 في المئة يوم الاثنين لتصل إلى 26099، وهي تعد أعلى نسبة مئوية هذا العام.
وحذر وزير الصحة من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في تركيا.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى. يجب التزام الحذر والحصول على جرعة تنشيطية"، وفق ما نقلت "رويترز".
وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر، بانخفاض من نحو 30 ألف إصابة في أكتوبر.
وانخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 157يوم الاثنين، مقارنة بـ173 في اليوم السابق.
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