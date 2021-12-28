متحور أوميكرون يصل دولة جديدة حول العالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أن الحالات الـ3 تم اكتشافها لدى 3 من الشباب الذين تلقوا تطعيما فى وقت سابق ضد فيروس كورونا، وأنهم ممن يبلغون من العمر 18 عاما.

وأوضحت أن نتيجة فحص هؤلاء الشباب كانوا مسافرين من مدينة كانكون المكسيكية، مشيرة إلى أنه تم احتجازهم فى الحجر الصحى.

كورونا فى البرازيل

يواصل الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إثارة الانتقادات ضده من قبل الخبراء فى مجال الصحة بسبب موقفه المناهض للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، أعلن بولسونارو، رفضه التام لتطعيم ابنته التى تبلغ من العمر 11 سنة، بأى من اللقاحات المتاحة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبرر رئيس البرازيل للصحفى، تطعيم ابنته، فائلًا إن الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة جراء كورونا بما لا يدع مجالا لضرورة تطعيمهم ضد الفيروس.

وأضاف الرئيس البرازيلى أنه تحدثت مع وزير الصحة مارسيلو كيروجا، الذى بدوره سوف يعلن فى الخامس من يناير المقبل الطريقة التى تتبعها بلاده فى تطعيم الأطفال بين الخامسة و11 عاما ضد "كوفيد 19"، مشددًا على أن ابنته لن تتلقى اللقاح.

وتشهد البرازيل جدلًا كبيرًا بشأن تطعيم الأطفال ضد كورونا، حيث يعارضه بشدة أنصار بولسونارو، رغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.