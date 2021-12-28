أغلبها فى شنشى.. الصين تسجل 209 إصابات يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، أوضحت اللجنة الصينية فى بيانها أن 182 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقارنة مع 162 إصابة فى اليوم السابق، لافتة إلى أن معظم الإصابات المحلية الجديدة كانت فى إقليم شنشى بشمال غرب البلاد.

كما سجلت الصين 21 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، نزولا من 27 حالة فى اليوم السابق، وهى حالات لا تصنفها الصحة الصينية كإصابات مؤكدة.

وبحسب اللجنة، بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى بر‭ ‬الصين الرئيسى 101486 إصابة مؤكدة حتى أمس الإثنين، إضافة إلى 4636 وفاة مؤكدة، دون تسجيل وفيات جديدة.