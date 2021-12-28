عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 281 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و406 آلاف و525 حالة.

وفى وقت سابق، دعا مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، الأمريكيين إلى إلغاء الاحتفالات بعيد رأس السنة، فى ظل الانتشار المتزايد لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وتوجه فاوتشى إلى الأمريكيين قائلا: "إذا كنتم مطعمين وحاصلين على الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لكورونا، فلا مانع من حضور تجمع عائلى صغير بمناسبة رأس السنة.. إما إذا أردتم حضور حفلة ليلة رأس السنة بمشاركة 30 إلى 50 شخصا دون معرفة حالات التطعيم، فأوصى بشدة عدم المشاركة والابتعاد عن هكذا احتفالات".

وتأتى دعوة فاوتشي، فى أعقاب دعوة العديد من المسؤولين فى الولاية إلى تجنب مخالطة أى فرد غير ملقح ضد الوباء أو حتى إلغاء التجمعات للعام الثانى على التوالى.