جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات، إن منفذ الحادث مسلح منفرد قتل فى تبادل إطلاق نار. وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول التى شهدت حوادث إطلاق النار، ولديها أكبر إمدادات من الأسلحة النارية المملوكة لمدنيين فى العالم، برقم يصل إلى 310 ملايين قطعة سلاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بدنفر الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.