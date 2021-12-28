الداخلية التركية تكشف حصيلة حملتها الأمنية ضد "داعش"

وقالت الوزارة إن قوات الأمن اعتقلت "16 مشتبها بانتمائهم لداعش في عملية أمنية استهدفت الموارد المالية للتنظيم في 6 محافظات تركية".

واعتقل الأمن التركي خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش في مدينة أنقرة صباح الثلاثاء.

وقال مصدر أمني، إن اعتقال المشبوهين تم في إطار العملية التي أطلقت قبل أيام، بهدف الوصول إلى مشبوهين قبل حلول العام الجديد.

وكانت السلطات التركية، قد أوقفت يوم السبت، تسعة أجانب، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش في إسطنبول، كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر أمني، أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في إسطنبول، أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم الإرهابي.

وفي العشرين من ديسمبر الجاري، أعلن مصدر أمني تركي، اعتقال 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في أنقرة.

وجاءت الاعتقالات فيما كان تنظيم داعش الإرهابي قد نفذ عدة هجمات دامية في تركيا، خلال العقد الماضي، مستفيدا من وجوده في سوريا المجاورة.

وأسفرت هجمات داعش في تركيا عن وقوع عدد كبير من الضحايا، كما أثر بشدة على حركة السياحة في البلاد، لكن قوة التنظيم تراجعت فيما بعد من جراء حملة التحالف الدولي.

وفي سنة 2016، انضمت تركيا إلى التحالف الدولي ضد محاربة التنظيم الإرهابي الذي تزعمته الولايات المتحدة للقضاء على داعش.

وفي أغسطس 2016، أعلنت تركيا تنفيذ عملية "درع الفرات" العسكرية، شمالي سوريا، بتعاون مع فصائل عسكرية، لأجل ملاحقة التنظيم الإرهابي، ثم أكدت نجاح العملية بعد أشهر، وكان ذلك في مارس 2017.

وسقط التنظيم الإرهابي على الأرض في سوريا والعراق، وفقد معاقله الكبرى التي أعلن منها "خلافته" المزعومة، لكن عددا ممن يوالون داعش ما زالوا يتحركون على نطاق ضيق.