سوريا.. توضيح رسمي بشأن انفجار دمشق

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء، سبب الانفجار الذي سُمع في العاصمة دمشق.
وقالت "سانا"، إن صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة السورية "ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف دمشق".
وجاء توضيح وسائل الإعلام السورية الرسمية لسبب الانفجار، بعد تعرض الميناء التجاري في محافظة اللاذقية الساحلية لقصف إسرائيلي.
وذكرت القناة الإخبارية السورية، فجر يوم الثلاثاء، أن دفاعات الجيش تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية، غربي البلاد، وتسبب بحرائق في حاويات.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية، إن فرق الإطفاء السورية سيطرت على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية، وفق ما نقلت "رويترز".
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