ارتفاع ضحايا أعاصير كنتاكى الأمريكية إلى 77 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية آندى بشير، ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير التى ضربت الولاية منذ 10 نوفمبر الماضى، إلى 77 قتيلاً، وذلك بعد مصرع طفل رضيع فى مقاطعة جريفز الأشد تضررًا من الأعاصير.





وكانت وسائل إعلام أكدت فى وقت سابق، أن 74 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الأعاصير، من بينهم 10 أطفال، فى ولاية كنتاكى، إضافة إلى مصرع 14 شخصًا فى أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دمارًا واسعا فى منطقة تضم خمس ولايات أمريكية، وتسبب فى تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا فى غرب كنتاكى. وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تحملت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز فى كنتاكى العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام، ومن ضمن الضحايا 8 عمال فى مصنع للشموع دمره إعصار. وأعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية وضع 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكى كمناطق كوارث، ما يسمح لسكانها بالاستفادة من المساعدات الطارئة.

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