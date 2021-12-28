جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير السورية إلى أن دوى الانفجارات فى دمشق ناتج عن تفجير مخلفات عبوات ناسفة فى منطقة دوما. وبالتزامن مع تلك الأنباء، أعلنت سلطات النظام السورى أن فرق الإطفاء تسيطر على حرائق فى ميناء اللاذقية، دون الكشف عن أسباب الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماع دوى انفجار فى دمشق والسيطرة على حريق فى اللاذقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.