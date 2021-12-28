العام المقبل.. خط عسكري ساخن بين الصين واليابان

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، موافقتها على إطلاق خط اتصال عسكرى ساخن مع الصين العام المقبل، وذلك فى أعقاب المحادثات الأخيرة بين وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى، ونظيره الصينى وى فنجى.





وتعقيبًا على تلك المحادثات الأخيرة بين الجانبين، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن كيشى وافق على إطلاق خط عسكرى ساخن مع الصين العام المقبل، حسبما نقلت "رويترز". كما أوضح كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، هيروكازو ماتسونو، أن كيشى أجرى مكالمة فيديو مع فنجى، أمس الإثنين، أكد خلالها وزير الدفاع اليابانى على أهمية الاستقرار فى مضيق تايوان.

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