سانا: انفجار دمشق ناتج عن تفجير الجيش لعبوات ناسفة فى دوما

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوى انفجار فى العاصمة دمشق، صباح اليوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوى انفجار فى العاصمة دمشق، صباح اليوم الثلاثاء. وأوضحت وكالة "سانا" أن "دوى الانفجار الذى سمع فى دمشق، ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بمنطقة دوما بريف دمشق".

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