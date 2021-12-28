باكستان: العناصر المتطرفة فى أفغانستان تشكل تهديدا لنا

جدة - نرمين السيد - وقال تشودرى - فى تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم الثلاثاء - "إنه لايتم السماح للنساء بالسفر بمفردهن فى أفغانستان، والفتيات أيضا لايمكنهن الذهاب إلى المدارس هناك ". يذكر أن هذا التأكيد من جانب الوزير الباكستانى يأتى فى الوقت الذى يتم فيه اتهام باكستان بمساعدة حكومة طالبان فى أفغانستان. من ناحية أخرى، أدان وزير الإعلام الباكستانى حادث اعتداء متطرفين على مدير مصنع سريلانكى فى مدينة سايلكوت بإقليم البنجاب وقيامهم بإحراق جثته بعد اتهامهم له بالكفر، ووصف هذا الحادث بأنه "مأساوى"، مشيرا إلى أن الدولة بأكملها توحدت بعد وقوع هذا الحادث.

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