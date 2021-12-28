مقتل مسلح على يد الشرطة الأمريكية بعد قتله 4 أشخاص بمنطقة دنفر

أكدت السلطات الأمريكية مقتل مسلح على يد قوات الشرطة بعد قيامه بقتل 4 أشخاص وإصابة ضباط شرطة، أمس الإثنين، في إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دنفر.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، أمس، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت إدارة شرطة جارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية جارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.

وأضافت الشرطة أن رجلا خرج من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.