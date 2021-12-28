أكدت السلطات الأمريكية مقتل مسلح على يد قوات الشرطة بعد قيامه بقتل 4 أشخاص وإصابة ضباط شرطة، أمس الإثنين، في إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دنفر.
وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت، أمس، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس.
وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت إدارة شرطة جارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية جارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.
وأضافت الشرطة أن رجلا خرج من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل مسلح على يد الشرطة الأمريكية بعد قتله 4 أشخاص بمنطقة دنفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.