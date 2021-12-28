تركيا تسجل 26099 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 30 % لتصل إلى 26099 فيما تعد أعلى نسبة مئوية هذا العام وذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الصحة من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر كانون الأول، بانخفاض من نحو 30 ألف إصابة في أكتوبر تشرين الأول. وانخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 157 يوم الاثنين من 173 في اليوم السابق.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين: “متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى. “يجب التزام الحذر والحصول على جرعة تنشيطية”.