ارتفع عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا بمقدار الثلث خلال عطلة نهاية الأسبوع، من 15 إلى 20 ناقلة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" أمس الاثنين.
وتشهد أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي، في ظل زيادة الطلب عليه وتراجع مخزونات الغاز الأرضية.
وذكرت "بلومبرغ" أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية تراجعت لأربعة أيام متتالية بسبب توقعات بوصول إمدادات الغاز المسال الأمريكية إلى أوروبا.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال أسعار الغاز الطبيعي عند مستوى هو أعلى بنحو 10 مرات عن مستوى الأسعار قبل عام، في ظل تراجع إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر مسار "يامال - أوروبا".
ويعد خط أنابيب الغاز "يامال - أوروبا" أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن عملاء شركة "غازبروم" الروسية في أوروبا لم يقدموا طلبات لشراء الغاز الطبيعي عبر "يامال - أوروبا"، وبسبب ذلك تراجعت الإمدادات عبر هذا المسار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”بلومبرغ”: ارتفاع عدد ناقلات الغاز من الولايات المتحدة إلى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.