ميشال عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة

دوت الخليج :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة إن لبنان بحاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة.
وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال عون في مقابلة تلفزيونية "لبنان بحاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها".
رويترز
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